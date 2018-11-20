رئيس "'طيران النواب" يطالب وزيرة الهجرة بإعداد خطة للترويج للسياحة

أشاد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب بالخدمة الجديدة التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج والتى تتمثل فى تصميم الوزارة لخريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.



