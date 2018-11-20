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برون سترومان يتعرض لإصابة خطيرة في عرض الرو الأخير

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:53 م
برون سترومان يتعرض لإصابة خطيرة في عرض الرو الأخير
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الفجر الرياضي
 
أعلنت WWE أن النجم برون سترومان قد تعرض لإصابات أثناء الاعتداء الوحشي عليه من قبل درو ماكنتير وبوبي لاشلي والمدير العام لعرض الرو بارون كوربين في إفتتاحية عرض الليلة، هذه على الأرجح مجرد إصابات لإثارة العداوة ليست أكثر.

أشار تقرير WWE إلى أن سترومان تعرض "لإصابات خطيرة" في الهجوم ، وأنه سيخضع للتقييم الطبي خلف الكواليس. يذكر إن مفوضة عرض الرو ستيفاني مكمان أعلنت أن سترومان سيواجهة كوربين في عرض TLC بعد أربع أسابيع من الآن في سان خوسية، وإذا فاز سترومان سيواجهة بروك ليسنر على اللقب العالمي في الرويال رامبل، بينما إذا فاز كوربين سيحصل على منصب إدارة الرو دائمًا وإذا فشل في السيطرة على سترومان سيتم سحب السلطة منه.

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