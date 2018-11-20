ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فرنسا تدعو لترجمة التزامات باليرمو تجاه ليبيا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:41 م
فرنسا تدعو لترجمة التزامات باليرمو تجاه ليبيا
وزير الخارجية الفرنسية
طباعة
وكالات
 

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي، إلى ترجمة الالتزامات المترتبة عن لقاء الفرقاء الليبيين في باليرمو، الأسبوع الماضي.

 

وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، تطورات الأزمة في ليبيا ونتائج باليرمو ودور الاتحاد، فيما قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، للصحافيين، بحسب "بوابة الوسط"، إن مؤتمر باليرمو الذي عقد في أعقاب مؤتمر باريس، في نهاية مايو كان إيجابياً لعدد من الأسباب.

 

وأوضح لودريان: "لقد رأينا وحدة المجتمع الدولي على النحو الذي اقترحه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.. لأن الأطراف الليبية أبدت إرادتها في توحيد قواتها، وأخيراً، لأنه تم تبني أجندة تؤدي إلى مؤتمر جامع في بداية العام الجديد وعملية انتخابية قبل نهاية الربيع".

 

وأضاف الوزير الفرنسي "لذلك هناك إرادة للوفاء بهذه الوعود التي يجب أن يتم اتخاذها هنا".

 

وطالب المشاركون في المؤتمر الدولي حول ليبيا، في ختام اجتماعهم في 13 نوفمبر الماضي، مجلس النواب بإصدار قانون استفتاء، بهدف إتمام العملية الدستورية كإنجاز مركزي لسيادة الدولة الليبية.

 

وأشار بيان جرى توزيعه تحت عنوان "استنتاجات"، إلى "اضطلاع الوفود الليبية بمسؤولياتهم المؤسسية، من أجل إجراء عملية انتخابية ذات مصداقية مسالمة ومنظمة مع التشديد على أهمية إنجاز الإطار الدستوري والعملية الانتخابية في غضون ربيع 2019، مع التحقق من توافر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة كافة، مع دعم متزايد من المجتمع الدولي من الآن فصاعداً".

 

كما تعهدت الوفود الليبية، في البيان الذي لم يحمل صفة "البيان الختامي"، بـ"احترام نتائج الانتخابات لدى إجرائها، في حين تخضع الأطراف التي تحاول نسف أو عرقلة العملية الانتخابية للمساءلة".

 

وأكد المشاركون في البيان أن "الأمن مطلب بالغ الأهمية نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المستدام، وهو مطلب أولوي للشعب الليبي، كما اتفقوا على دعم جميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب".

المزيد عن: وزير الخارجية الفرنسية ليبيا فرنسا ترجمة التزامات باليرمو باليرمو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 1:10:10 PM