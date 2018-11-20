تحويل رواتب موظفي الحكومة.. كل ما تريد معرفته عن منظومة الكارت الموحد

طبقًا للموقف التنفيذي للقرار الصادر عن المحلي القومي للمدفوعات بشأن الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية؛ فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة موقف تنفيذ التكنولوجيا لخدمة المواطنين من خلال توفير الكارت الموحد، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي ووزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولي عدد من الجهات.









وفي سياق ذلك، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بمنظومة الكارت الموحد، وذلك خلال السطور التالية.









1- الكارت الموحد للمدفوعات هو عبارة عن منظومة وطنية تكنولوجية هدفها إتاحة كارت واحد فقط يقوم من خلاله العميل بإجراء جميع تعاملاته المالية عبر مختلف البنوك باستخدام حساباته البنكية مجتمعة في هذا الكارت.









2- منظومة إصدار الكارت الموحد للمدفوعات يشارك فيها شركة بنوك مصر المملوكة للبنك المركزي، بالتعاون مع شركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بجانب وزارة المالية ومختلف البنوك المصرية.









3- استقر البنك المركزي على إطلاق اسم "ميزة" ليكون هو الاسم التجاري لبطاقة الدفع الوطنية، أسوة بأسماء أخرى مثل "فيزا" و "ماستر كارد"، ولكن "ميزة" يتضح من اسمه أن هناك مميزات عديدة سيحصل عليها المواطن المصري.









4- أول كارت بالفعل صدر لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أما صدور كارت "ميزة" وإتاحته للمواطنين سيكون بدءا من 1 يناير 2019م.









5- الهدف منه هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.









6- يوفر الكارت الذكي بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.









7- سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع.









8- من المقرر أن يحصل المواطن على الخدمات الطبية من خلال منظومة الكارت الموحد بالإضافة إلى أعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية.





9- مرتبات موظفي الحكومة ستحول إلى هذا الكارت وستسجل المقررات التموينية عليه للحصول عليها من خلاله.



