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التحفظ على عاطل لتحرشه بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام بالشرقية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:37 م
التحفظ على عاطل لتحرشه بطبيبة داخل أتوبيس نقل عام بالشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 

تحفظ عدد من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، على شاب؛ لتحرشه بطيبة داخل أتوبيس نقل عام قادم من مدينة أبو كبير.


وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "د.إ.م" 23 سنة، طبيبة، مُقيمة ببندر أبو كبير، تتهم فيه "ض.ال.إ.م" 30 سنة، مُقيم بقرية "نزلة خيال" التابعة لدائرة مركز أبو كيير، بالتحرش بها أثناء استقلالها أتوبيس النقل العام القادم من مدينة أبو كبير إلى مدينة الزقازيق، فيما تم ضبط المتهم بمعرفة ركاب الأتوبيس، وتم تسليمه للشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7641 إداري ثان الزقازيق لسنة 2018.

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