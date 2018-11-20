"زايد": نسبة السمنة في محافظات المرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون صحة 75%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 75% من حالات قوائم الانتظار هي حالات قلب مفتوح، وقساطر قلب وهي أمراض ناتجة عن مضاعفات الضغط والسكر.

وكشفت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارتها إلى الفيوم، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن 25% فقط ممن تم توقيع الكشف عليهم ضمن محافظات المرحلة الأولى في مبادرة 100 مليون صحة يتمتعون بوزن سليم، و75% يعانون من السمنة بدرجات متفاوتة.

ولفتت إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن محافظات الحضر نسبة السمنة بها أعلى من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.