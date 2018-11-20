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تركيا تعتقل 142 جنديا للاشتباه في صلتهم بالانقلاب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:22 م
تركيا تعتقل 142 جنديا للاشتباه في صلتهم بالانقلاب
قوات تركية
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وكالات
 

بدأت الشرطة التركية، اليوم القلاقاء، بناء على طلب النيابة، عمليتين لاعتقال 142 عسكرياً وعنصر شرطة، للاشتباه في تورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

 

وأمرت نيابة أنقرة باعتقال 92 عضواً بالقوات البحرية وحرس الدرك.

 

أما البقية فتم إيقافهم مسبقاً من عملهم، من خلال مراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ، بهدف التحقيق في شبهات صلتهم بمحاولة الانقلاب.

 

من جهة أخرى، أطلقت نيابة قونيا في وسط البلاد عملية أخرى الثلاثاء، في 21 محافظة لاعتقال 59 جندياً، منهم 40 في الخدمة.

 

وتربط النيابة المتهمين بشبكة الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة، والتي تنسب له أنقرة مسئولية تدبير الانقلاب.

المزيد عن: جولن تركيا الانقلاب التركي اعتقال 142 جندي
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