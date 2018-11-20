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الليلة.. بطل العالم للمصارعة ضيف عمرو عبد الحميد في "TeN"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:12 ص
الليلة.. بطل العالم للمصارعة ضيف عمرو عبد الحميد في TeN
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الفجر الفنى
 

يستضيف الإعلامي عمرو عبد الحميد، المصارع محمد إبراهيم كيشو، الحاصل على الذهبية الأولى لمصر فى بطولة العالم للمصارعة تحت 23 عامًا، وذلك خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "رأي عام"، على شاشة قناة "TeN".

ويتحدث "محمد" خلال الحوار، عن الإنجاز الذي أدخل المصارعة المصرية المنافسة، وكيف يستعد لحصد ميدالية أوليمبية في طوكيو 2020.

برنامج "رأي عام" يُقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، يوميًا من الأحد إلى الخميس، عبر قناة "TeN"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الهواء مباشرة.

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