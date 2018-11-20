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خلال 24 ساعة.. تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
خلال 24 ساعة.. تحرير 6 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

 

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 1454 مخالفة انتظار خاطئ، 129 بدون قيادة، 99 بدون تسيير، 6203 متنوع، 2257 نـمــوذج 125، 51 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 100 تجاوز السرعة المقررة "الرادار"، وغيرها من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.


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