دراسة.. الزواج مفيد لصحة الرجل

أثبتت دراسة بأن للزواج فوائد صحية على المتزوجين وخاصة الرجال، بحسب موقع "BBC".





وتوصلت الدراسة إلى أن الزواج مفيد لصحة الرجل، ويزيد من فرص تجنب أمراض القلب وأمراض أخرى مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.





وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة التي شملت نحو مليون بالغ في بريطانيا، تبين أن شريك الحياة قد يجبر شريكه على العناية بنفسه بشكل أفضل.





وكان المشاركون في الدراسة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وداء السكر.





وخلصت نتائج الدراسة إلى أن النساء والرجال في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من أعمارهم والمصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من المتزوجين، كان لديهم فرص أكبر للبقاء على قيد الحياة عند نهاية الدراسة التي استغرقت 14 سنة.





ولم يتطرق الباحثون إلى ما إذا كانت الزيجة سعيدة أم لا، ويقولون إنهم يعتقدون بأن المهم هو وجود شخص خاص ومتميز في حياة الفرد.





كما لفتت إلى أن الرجال العازبين والمطلقين من المرجح أن يعانوا من مشاكل هشاشة العظام في سن الشيخوخة أربع مرات تقريبًا أكثر من سواهم.





وكما ذكرت وكالة "رويترز"، أجريت الدراسة في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية،أن كبار السن قادرون على تقوية ضعفهم بمقدار 3.6 مرات في حال كانوا مرتبطين. كما أن تقوية الساقين والصحة الجيدة يعززان أيضاً حركة الرجال المتقدمين في السن.





وبحسب الدراسة، فإن المعاناة من اضطراب الانسداد الرئوي المزمن أو مرض السكر، وعدم القدرة على أداء المهام اليومية، تجعل مشكلة الهشاشة أسوأ.





واعتبرت الدراسة أن الزواج قد يساعد في تحفيز الرجل على الالتزام بأسلوب حياة صحي أو تفادي سلوكيات قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل التدخين، كما يقلل من التوتر.





كما قام باحثون من جامعة كولومبيا بدراسة على أكثر من خمسة آلاف رجل، من عمر 65 وما فوق، الذين تطوعوا للمشاركة في الدراسة حول كسور العظام وهشاشتها.



