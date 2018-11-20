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طعن شرطي في وسط بروكسل والدافع غير واضح

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
طعن شرطي في وسط بروكسل والدافع غير واضح
شرطة بروكسل
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وكالات
 

تعرض شرطي للطعن بوسط بروكسل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث ذكرت صحيفة "دي.إتش" المحلية إنه هجوم شنه إسلامي متشدد على ما يبدو، لكن الشرطة قالت إن الدافع غير واضح، حسبما نقلت "رويترز".

 

وكانت الشرطة البلجيكية قد أعلنت، يوم 17 سبتمبر الماضي، وقوع عملية طعن في العاصمة بروكسل.

 

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة البلجيكية أطلقت النار، وأصابت رجلا، بعدما هاجم أحد الضباط بسكين في أحد الأحياء شمالي العاصمة بروكسل.

 

وقالت إيلسي فان دي كيري، الناطقة باسم شرطة بروكسل: "الرجل كان يهاجم أحد زملائنا بسكين، لكن ضابطا ثانيا أطلق النار على المهاجم"، وأوضحت الشرطة البلجيكية أن منفذ عملية الطعن تم إلقاء القبض عليه وأصيب إصابات بالغة.

 

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