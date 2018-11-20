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فحص شقة مفروشة وإزالة 136 إشغال طريق في شارع مستشفى الصدر بالجيزة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
فحص شقة مفروشة وإزالة 136 إشغال طريق في شارع مستشفى الصدر بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

 

وأشرف على الحملة اللواء إيهاب مختار نائب مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخري.

 

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط تاجر مخدرات، 2 سلاح أبيض، وتنفيذ 33 حكم جزئي، 7 غرامات، مخالفتين، 5 مستأنف، وفحص شقه مفروشة، مقهى، مسجلين شقي خطر، كما تم رفع 136 حالة إشغال طريق.

 

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

المزيد عن: شارع مستشفى الصدر الجيزة إشغالات
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