أخطاء تتسبب في ظهور التجاعيد.. تجنبيها

ترتكب بعض النساء أخطاء جمالية من دون الانتباه الى نتائجها، التي تظهر من خلال التجاعيد، نعرضها لكِ كي تتفاديها:





إزالة مكياج العيون بعنف

تعمد معظم النساء على تعذيب بشرتهنّ عند إزالة المكياج، وذلك من خلال ممارسات الفرك والتنظيف القاسية والمتكررة. وهنا يمكن القول إنّ الحاجة للفرك بهذا الشكل، هو مؤشر لضرورة تغيير المستحضر الذي تستخدمينه.





سحب الجفون عند تطبيق الأيلاينر:

ندرك أنّ تطبيق الأيلاينر ليس بالخطوة السهلة التي تظهر في الدعايات، وهنالك عدد هائل من الحيل التي تساعدكِ على رسم الأيلاينر بأقل من دقيقة، ومعظمها يتطلّب سحب الجفون إلى الخارج، وتطبيق المستحضر بدقة. هذه الخطوة بالذات هي ارتكاب فادح بحقّ بشرتِك، فهي تتسبب بترهّل البشرة المحيطة بالعين، وبالتالي تشكّل التجاعيد مع مرور السنوات. لهذا السبب ابتعدي عن هذه العادة قدر الإمكان.





الاعتماد على اتجاهات خاطئة: