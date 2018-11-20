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أستراليا.. اعتقال 3 خططوا لهجوم دام في ملبورن

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:07 ص
أستراليا.. اعتقال 3 خططوا لهجوم دام في ملبورن
الشرطة الأسترالية
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وكالات
 

اعتقلت الشرطة الأسترالية الثلاثاء ثلاثة رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن بعد أقل من أسبوعين على هجوم وصفته الشرطة بالإرهابي وقام خلاله رجل بقتل شخص في ثاني كبرى مدن أستراليا.

 

ونفذ فريق مشترك لمكافحة الإرهاب من الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الاعتقالات صباح الثلاثاء.

 

وأفادت الشرطة بأن المعتقلين مواطنون أستراليون، تتراوح أعمارهم بين الواحد والعشرين عاما وثلاثين عاما.

 

وألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام. وقد اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم.

 

إلى ذلك، أضافت الشرطة أن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته لكنها رجحت أن الهجوم كان وشيكاً.

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