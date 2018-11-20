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بالفيديو.. كيف احتفل تويتر بالكريسماس في بريطانيا؟

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:57 ص
بالفيديو.. كيف احتفل تويتر بالكريسماس في بريطانيا؟
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احتفل تويتر بالكريسماس في بريطانيا عن طريق استعانه بشخص يدعى "جون لويس" وهو محاضر من فريجينيا، يستقبل بالخطأ المئات من التغريدات سنويا في هذا الوقت، بسبب تشابه اسمه مع متاجر "جون لويس" البريطانية الشهيرة.

في كل عام، يتلقى لويس،  وهو محاضر في علوم الكمبيوتر بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، والذي يمتلك حساب JohnLewis منذ عام 2007، آلاف التغريدات حول سلسلة المتاجر الشهيرة، لكن ردوده الذكية والمرحة ساهمت في حصوله على 40 ألف متابع.

وقال لويس: "أعتقد أنه من المضحك أن الناس يخطئوننى بمتجر المملكة المتحدة، وأبذل قصارى جهدي لتوجيههم إلى المكان الصحيح، وأرى ارتفاعًا كبيرًا فى التغريدات في هذا الوقت من العام وأتابع دائمًا إعلان متاجر جون لويس الحقيقي، خاصة عندما يصبح جزءًا ضخمًا من محادثتي على تويتر، وأجد أنه من الرائع للغاية أن يختارني موقع Twitter UK للظهور في اعلان عيد الميلاد، ونأمل أن يكون الناس متسامحون حول مهاراتي في التمثيل، فأنا لست التون جون ولكن من يدري، ربما سأحصل على تغريدات حول فيلمي هذا العام ".  
   
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