ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية للنازحين بمديرية الخوخة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:41 ص
الهلال الإماراتي يوزع 500 سلة غذائية للنازحين بمديرية الخوخة
500 سلة غذائية
طباعة
وكالات
 

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية،  الاثنين نحو 500 سلةٍ غذائية مستهدفةً النازحين والمجتمع المضيف بقريتي الكداح السفلى والعليا بمديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

 

ويأتي ذلك استكمالا للجهود الإنسانية المبذولة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية للتخفيف من معاناة المواطنين الذين أثقلتهم ظروف المعيشة الصعبة والتدهور الاقتصادي.

 

المستفيدون من أبناء قريتي الكداح السفلى والعليا بالمديرية، عبروا عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر، في المناطق التي تحررت من عبث الميليشيات الحوثية بالساحل الغربي.

المزيد عن: اليمن الهلال الاحمر الاماراتي النازحين 500 سلة غذائية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 9:50:54 AM