سنتريس يهزم "كفر منصور" برباعية في دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

تغلب فريق مركز شباب سنتريس بأربعة أهداف مقابل هدف، على حساب نظيره فريق مركز شباب منصور خلال مباريات الأسبوع السادس من منافسات دوري مراكز الشباب بالمنوفية.

وأحرز أهداف سنتريس كلا من محمد حسام، وشعبان الجيزاوي، وأشرف ممدوح، وورجب غريب، وأحرز هدف كفر منصور اللاعب عبد الله السيد، ليواصل الفائز الصدارة برصيد 16 نقطة، وأدار اللقاء الحكم أحمد خيري، وعاونه عمر سالم وماهر دسوقي.

وشهدت الجولة ذاتها فوز مركز شباب شما بأربعة أهداف مقابل هدف على حساب فريق شطانوف أحرزهم حسام الدين خالد، وحسام عباس، وأحمد عاطف "هدفين" من ركلتي جزاء، بينما جاء هدف شطانوف الوحيد عن طريق اللاعب مصطفى عبد الجواد من ركلة جزاء.

ونجح فريق كفر السنابسة في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق كفر الباجور 5-2 عن طريق نجاح محمد 3 أهداف، وأشرف سرور، وعمرو عبد العظيم، فيما سجل هدفي الكفر اسلام المصري، ومحمود أبو علي.

وحقق كفر داود فوز كبير خارج ملعبه أمام فريق كفر شبرابلولة 5-0 حيث أحرز أهداف المباراة اسلام عبد المرضي، وحمدي عبد المهدي، ومحمود خالد، وخالد عنبر، وعطيه محمد، ليرتفع رصيد كفر داود إلى 15 نقطة ويواصل مطاردة سنتريس على القمة.

وتغلب مركز شباب ميت الواسطى على حساب فريق مركز شباب تتا بنتيجة 3-1 بينما تعادل الأخماس مع صراوة 2-2.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سنتريس: 16 نقطة

2- كفر داود: 15 نقطة

3- شما: 13 نقطة

4- كفر شبرابلولة: 11 نقطة

5- تتا: 9 نقاط

6- صراوة: 8 نقاط.

7- كفر السنابسة: 7 نقاط

8- كفر الباجور: 6 نقاط

9- شطانوف: 6 نقاط

10- الأخماس: 6 نقاط

11- ميت الواسطى: 6 نقاط

12- كفر منصور: بلا نقاط