عاجل.. بيان عسكري من القوات المشتركة بـ"اليمن" بشأن الحوثيين وضرب الحديدة

أعلنت القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي خرقت الهدنة الإنسانية في الحديدة، وأنها تتصدى لهجوم غير مسبوق من الانقلابيين.





وقال بيان للإعلام العسكري، أوردته صحيفة "المشهد العربي": "إن المليشيا المدعومة من إيران خرقت الهدنة الإنسانية في مدينة الحديدة، وشنت قصفا مدفعيا مكثفا على مستشفى 22 مايو، وهاجمت مواقع المقاومة المشتركة بالأسلحة الثقيلة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، رغم ابتعادها عن مسرح المواجهات".





وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي كثفت في الساعات الماضية، قصف الأحياء السكنية المحررة، مخلفة المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين داخل مدينة الحديدة وفي مدينة حيس ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.





ولفت إلى أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة المعلنة، منذ مساء الإثنين الماضي، وتشن قصفا مدفعيا من وسط أحياء المدينة، كما قصفت، صباح الجمعة الماضية، مجمع إخوان ثابت الصناعي ما تسبب باشتعال النيران بكثافة في كل منشآت المجمع، على الرغم من وقوعه بعيدا عن مرمى النيران.





وكان مسؤولون في القوات الموالية للحكومة، أعلنوا في وقت سابق، اندلاع اشتباكات عنيفة في شرق مدينة الحديدة اليمنية منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء بالتزامن مع غارات شنّتها طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية على مواقع في المدينة.