ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سمير فرج: محطات بنزين الوطنية أنشأت لأجل الحرب ولخدمة المدنيين وقت السلم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:26 ص
سمير فرج: محطات بنزين الوطنية أنشأت لأجل الحرب ولخدمة المدنيين وقت السلم
اللواء سمير فرج
طباعة
نعيم يوسف
 
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن محطات بنزين الوطنية لم يتم إنشاؤها من أجل المدنيين، ولكن من أجل تموين سيارات الجيش في حالة قيام حرب، ولذلك فإنها جميعا موجودة على الطرق السريعة.

وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "المصري افندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أنها تخدم المدنيين وقت السلم، ولكنها في الأساس أنشأت للحرب.

وتابع: "مفيش عسكري في القوات المسلحة بيشتغل في جهاز الخدمة الوطنية"، لافتا إلى أن جهاز القوات المسلحة عندما تولى مهمة رصف الطرق قسمها على الشركات المدنية وتولى الجهاز الإشراف.
المزيد عن: محطات توك شو بنزين السريعة أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 8:10:48 AM