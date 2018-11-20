سمير فرج: محطات بنزين الوطنية أنشأت لأجل الحرب ولخدمة المدنيين وقت السلم



وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "المصري افندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، أنها تخدم المدنيين وقت السلم، ولكنها في الأساس أنشأت للحرب.



وتابع: "مفيش عسكري في القوات المسلحة بيشتغل في جهاز الخدمة الوطنية"، لافتا إلى أن جهاز القوات المسلحة عندما تولى مهمة رصف الطرق قسمها على الشركات المدنية وتولى الجهاز الإشراف.

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن محطات بنزين الوطنية لم يتم إنشاؤها من أجل المدنيين، ولكن من أجل تموين سيارات الجيش في حالة قيام حرب، ولذلك فإنها جميعا موجودة على الطرق السريعة.