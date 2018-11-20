عبدالله النجار: وجدي غنيم شخص مريض ويحتاج إلى علاج



وأضاف "النجار" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه لم يكن أحد ينتظر من شخص مثل يوسف القرضاوي، تعلم في الأزهر الشريف أن ينحرف هذا الانحراف.



وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه تم استبعاد اسمه من المجالس العلمية، لأنهم خرجوا عن منهج الوسطية والاعتدال.

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن وجدي غنيم ليس عالمًا ولكنه مريض يحتاج إلى علاج، وتصرفاته وتصريحاته ليست طبيعية.