ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عبدالله النجار: وجدي غنيم شخص مريض ويحتاج إلى علاج

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:52 ص
عبدالله النجار: وجدي غنيم شخص مريض ويحتاج إلى علاج
الدكتور عبد الله النجار
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن وجدي غنيم ليس عالمًا ولكنه مريض يحتاج إلى علاج، وتصرفاته وتصريحاته ليست طبيعية.

وأضاف "النجار" في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أنه لم يكن أحد ينتظر من شخص مثل يوسف القرضاوي، تعلم في الأزهر الشريف أن ينحرف هذا الانحراف.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه تم استبعاد اسمه من المجالس العلمية، لأنهم خرجوا عن منهج الوسطية والاعتدال.
المزيد عن: وجدي غنيم صدى البلد القرضاوي أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 8:10:48 AM