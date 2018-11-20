رحيل المسرحي اللبناني زياد أبو عبسي عن 62 عاما





غيب الموت في بيروت، يوم أمس الأحد، الفنان زياد أبو عبسي، أحد رواد المسرح اللبناني، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مرير مع المرض الذي تعاطى معه وتقبله بمنهج فلسفي.





ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون اللبنانية أبو عبسي الذي رافق صوته اللبنانيين من خلال مسرحياته مع الفنان زياد الرحباني أثناء الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.





وكتب بيار أبي صعب نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار اللبنانية على حسابه فى تويتر "المناضل استسلم لموته المفاجئ بعد مشوار متشعب في الفلسفة والكتابة والتمثيل وعمر على الخشبة".





وأَضاف: "صحيح أن أبو عبسي خاض تجارب مسرحية كثيرة منفردة (تأليفه وإخراجه) أو مع مخرجين بارزين أسهموا في المحترف المسرحي اللبناني ...إلا أن محطته مع زياد ستظل الأكثر حضورا وانتشارا في مسيرته، فهو الذي شارك في جميع أعمال الرحباني منذ عام 1978".





وارتبط اسم هذا الفنان الطليعي منذ سبعينيات وثمانينات القرن الماضي بشخصية (أبو الزلف) التي أداها بإتقان في مسرحية (شي فاشل) للفنان زياد الرحباني. وقبل (أبو الزلف) عرف أبو عبسي بشخصية (إدوار) في مسرحية (فيلم أميركي طويل) للرحباني أيضا. وقد رسخت هذه الشخصية في أذهان اللبنانيين طيلة فترة الحرب لأنها عكست الحالة الطائفية من خلال رجل مسيحي لديه رهاب الإسلام.



