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نجم الأهلي السابق: كارتيرون لا يصلح لقيادة القلعة الحمراء

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
نجم الأهلي السابق: كارتيرون لا يصلح لقيادة القلعة الحمراء
كارتيرون ومحمد يوسف
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الفجر الرياضي
 

 

أكد عصام عبد المنعم نجم النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة السابق، أن كارتيرون المدير الفني الفرنسي بالنادي الاهلي "جيد" ولكنه لا يصلح للنادي الأهلي

 

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " كارتيرون مدير فني جيد ولكن الاهلي يحتاج لشخصية أكبر وأقوى".

 

وأردف: "الأهلي يحتاجه لمدرب يدير المباريات ويختار اللاعبين بشكل أكثر تميزا".

 

وأتم: "هذه المرحلة تحتاج لمدرب قوي يصنع الفارق ويعمل طفرة".

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