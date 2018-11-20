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شاهد.. حلا شيحة تنهار بالبكاء وتطلب الخروج لفاصل اضطراري (فيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
شاهد.. حلا شيحة تنهار بالبكاء وتطلب الخروج لفاصل اضطراري (فيديو)
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حامد محمود
 

لم تتمالك الفنانة حلا شيحة، نفسها وانهارت بالبكاء، بعد اعراب شقيقتيها هنا ومايا عن فرحتهن بلقاء حلا لأول مرة منذ 4 سنوات.

وطلبت حلا، الخروج لفاصل اضطراري خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، فيما ردت عليها مقدمة البرنامج الفنانة إسعاد يونس قائلة لها: "مش هنوقف التصوير".

كانت شيحة حلت ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" في أول ظهور لها بعد خلعها الحجاب وإعلان عودتها للمجال الفني.

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