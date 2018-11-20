إدارة "ترامب" تضع القضاء في موقف محرج وتهدد صحفي "CNN"

كشف تقرير نشر في موقع "إيه بي سي" الأمريكي، مساء أمس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عاودت تهديد مراسل "سي إن إن"، جيم أكوستا، بتعليق أوراق اعتماد دخوله بعد المشاداة الكلامية بينه وبين "ترامب" في آخر مؤتمر صحفي، ترتب عليها منع دخول "أكوستا" البيت الأبيض إلا أن حكما قضائيا صدر الأسبوع الماضي بإعادة اعتماد أوراق "أكوستا".





يجادل البيت البيض بأن أكوستا لم يتبع "المعايير الأساسية" في مؤتمر صحفي في تعامله مع "ترامب"، وأنه تعدى بفعل غير لائق على إحدى موظفات البيت الأبيض التي كانت تحاول الحصول على المذياع من يد المراسل إلا أنه رفض بحركة بيده أصابت يدها.





وقالت محطة "سي إن إن" الإخبارية في بيان قدمته للمحكمة اليوم، إن "البيت الأبيض مستمر في انتهاك التعديلين الأول والخامس من الدستور".





وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على الصحفيين الذين أحرجوا رؤساء أمريكيين قبل جيم أكوستا الذي أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مؤخرًا.





وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، "أكوستا ليس أول مراسل في البيت الأبيض يصنع ثرثرة في المؤتمرات الصحفية الرئاسية، حيث كانت جانيت ماي كريج، واحدة من أوائل المراسلين المثيرين للجدل لقناة إيه بي سي، أثناء استجوابها الشرس للرؤساء ولكن لم يتم حظرها من البيت الأبيض".



