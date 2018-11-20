أحمد عكاشة: الإرهابي إنسان مهزوم ومذلول



وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد إرهابي في العالم يتذوق الجمال، لافتا إلى أن التطرف عملية فكرية، ولا يوجد تطرف ديني، ولكن الشخص يكون لديه تطرف في الفكر، وداعش يستقطب هؤلاء.



وأكد أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن الإرهابي لديه اضطراب سلوكي، وإنسان مهمش ومهزوم ومذلول وغير قادر على إسعاد نفسه في الحياة فيأمل أن يأخذ الحوريات في الجنة.

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن 30% من العملية التربوية، عباة عن ثقافة وفن وموسيقى ورسم، لكي يستطيع الطالب أن يتذوق الجمال.