ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يسير على خطى محمد صلاح ولن نبيعه للأهلي أو للزمالك

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:10 ص
المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يسير على خطى محمد صلاح ولن نبيعه للأهلي أو للزمالك
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق يشبه في طريقة تفكيره محمد صلاح نجم ليفربول.

 

وقال عادل خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى : "لن نفكر في النواحي المالية لبيع طاهر محمد طاهر في الخارج ولن نبيعه محليا".

 

وأضاف: "محمد صلاح وقت وجوده المقاولون ابلغته برغبة الأهلي والزمالك بصمه ولكنه فضل الاحتراف الخارجي وطاهر محمد طاهر يفكر بنفس طريقة محمد صلاح".

المزيد عن: محمد عادل محمد صلاح طاهر محمد طاهر رياضة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
21:45
-
بولندا
السويد
-
x
21:45
-
روسيا
الدوري المصري الممتاز
المقاولون العرب
-
x
14:45
-
الجونة
إنبي
-
x
18:00
-
الاتحاد السكندري
مباريات دولية ودية - منتخبات
الصين - أساسي
-
x
14:00
-
فلسطين - أساسي
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
تونس - أساسي
-
x
19:00
-
المغرب - أساسي
الأردن - أساسي
-
x
19:00
-
السعودية - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
21:30
-
الكاميرون - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
21:45
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
22:00
-
أوروجواي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/20/2018 3:30:59 AM