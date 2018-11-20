المقاولون العرب: طاهر محمد طاهر يسير على خطى محمد صلاح ولن نبيعه للأهلي أو للزمالك

أكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق يشبه في طريقة تفكيره محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال عادل خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى : "لن نفكر في النواحي المالية لبيع طاهر محمد طاهر في الخارج ولن نبيعه محليا".

وأضاف: "محمد صلاح وقت وجوده المقاولون ابلغته برغبة الأهلي والزمالك بصمه ولكنه فضل الاحتراف الخارجي وطاهر محمد طاهر يفكر بنفس طريقة محمد صلاح".