"كسر ذراعه ودرس خصوصي".. تفاصيل ضبط معلم اعتدى على طالب داخل مدرسة في الدقهلية

اتهم والد الطالب "فتحي.م.ع" الطالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة حسين حماد الإعدادية بقرية الخيارية بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، معلمًا اعتدى على نجله بالضرب وكسر ذراعه.





وتعود الواقعة لتعدي معلم على الطالب بواسطة عصا، ما أسفر عن إصابته بكسر بالذراع الأيسر دون مبرر، وذلك خارج الفصل الدراسي داخل المدرسة.





وحرر والد الطالب، محضرًا يتهم فيه معلم مادة العلوم بالمدرسة يدعى "ع.أ.ح" بالتعدي على نجله بعصا، وإحداث إصابته دون سبب أو مبرر يستدعى ذلك.





وأكد ولي أمر الطالب، أن الواقعة ليست السابقة الأولى لتعدي نفس المعلم على نجله، بل سبق تعديه عليه مرارًا؛ لإجباره على أخذ درس خصوصي لديه، على الرغم من أنه ليس معلم في فصل الطالب المصاب.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24320 لسنة 2018 جنح مركز شرطة المنصورة، وتم ضبط المعلم، وتحويل الطالب للكشف الطبي، وجارِ عرض المتهم على النيابة لتباشر التحقيقات.



