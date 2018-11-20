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مانشيني: مواجهة الولايات المتحدة لن تكون سهلة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
مانشيني: مواجهة الولايات المتحدة لن تكون سهلة
مانشيني
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ريهام عبدالمحسن
 

شدد روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا بأن مواجهة المنتخب الأمريكي الودية التي ستجعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كريستال أرينا بمدينة جينك البلجيكية لن تكون سهلة.

 

وقال مانشيني في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "المنتخب الأمريكي يمتلك عناصر شابة كثيرة تتمتع بالموهبة لا سيما كريستيان بوليسيتش. المباراة لن تكون سهلة ولهذا أنتظر مشاهدة إيطاليا تقدم كرة جميلة بأفكار جديدة تعتمد على الهجوم".

 

وفقدت إيطاليا فرصتها في التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بالتعادل سلبيا أمام البرتغال، بينما يفكر مانشيني في الدفع بدماء جديدة شابة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أمثال ساندرو تونالي وستيفانو سينسي بعد منح راحة لجورجيو كيليني وجورجينيو وأليساندرو فلورينزي ولورينزو إنسيني.

 

وأضاف : "الجميع يتطلع لرؤية العناصر الشابة في الملعب، أفكر في الدفع بهم وستكون فرصة جيدة لتطورهم. سأتخذ قرارات حاسمة خلال الأشهر المقبلة حول المجموعة ولهذا أنتظر الإجابات من العناصر التي لم تعبر عن قدراتها بعد".

 

وعن غياب الفاعلية الهجومية للمنتخب، اختتم مانشيني تصريحاته قائلاً : "إنها مشكلة بالطبع لأنك إذا لم تسجل فلن تستطيع الفوز. أعتقد أنها مسألة حظ أيضا، صنعنا أكثر من 20 فرصة أمام البرتغال وبولندا وأوكرانيا... أتمنى تحسن هذا الجانب والأهم هو الاستمرار في صناعة الفرص واللعب بطريقة هجومية".

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