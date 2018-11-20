أستاذ القلب بالقصر العيني يوضح مخاطر استخدام التكنولوجيا



وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن القلب كعضو بعيد عن التكنولوجيا، ولكن إساءة الاستخدام تؤدي إلى الجلوس المستمر، وتناول كميات كبيرة من الطعام، ما يؤدي إلى الإصابة بالسكر ومشاكل القلب.



وتابع رئيس قسم القلب، أن الأهل عليهم دورًا كبيرًا في ضبط استخدام الأطفال والأبناء.

قال الدكتور حسام قنديل، أستاذ ورئيس قسم القلب بطب القصر العيني، إن الاستخدام السيء للتكنولوجيا قد يؤدي بشكل غير مباشر إلى تأثيرات غير صحية على القلب.