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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/11/2018 في سوريا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:26 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/11/2018 في سوريا
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء 20/11/2018 في سوريا؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

                                                 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20/11/2018 على مدن سوريا:-


أبو كمال  14°

إدلب  9°

آل باب  9°

البهلولية  13°

الحسكة  6°

الرقة  10°

القامشلي  14°

اللاذقية  16°

الميادين  12°

حلب  8°

حماة  10°

حمص  9°

درعا  14°

دمشق  8°

دوما  8°

دير الزور  10°

سلامية  9°

سويداء  9°

طرطوس  16°

عفرين  9°

 

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