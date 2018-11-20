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رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي: القنوات الفضائية التي تبث إعلانات الدجل ليس لها علاقة بـ"النايل سات"(فيديو)

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:44 ص
رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي: القنوات الفضائية التي تبث إعلانات الدجل ليس لها علاقة بـالنايل سات(فيديو)
أسامة هيكل - رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي
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كساب أحمد
 
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، إن القنوات الفضائية التي تبث إعلانات الدجل والشعوذة ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامي أو القمر الصناعي المصري نايل سات.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن القمر الصناعي المصري النايل سات عليه يذاع عليه ما يقرب من650 فضائية، ولكن المواطن المصري يشاهد ما يقرب من 3000 قناة تبث على قمر يسير في نفس المدار النايل سات.

وتابع أن مكافحة هذه القنوات يكون من خلال حكم قضائي لإغلاق، والذهاب به لفرنسا لتنفيذه، لأن القمر التي تبث عليه هذه القنوات فرنسي، ولكن يعيب هذا الإجراء أنه بعد اغلاق هذه القنوات يتم فتحها مرة أخرى باسم آخر.

ولفت إلى ضرورة منع الإعلانات التي تبث على هذه القنوات، لأنها الممول الرئيسي لهذه القنوات، وهذا يكون من خلال تتبع أرقام تليفونات الإعلانات، معقبًا: "الحل الأمني هو الأقوى ردعًا من الحل القانوني في منع هذه القنوات".
المزيد عن: مدينة الانتاج الاعلامي توك شو النايل سات اسامة هيكل اخبار مصر
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