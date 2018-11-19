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طلعت يوسف: أحمد الشيخ لديه رغبة الانتقال للمقاصة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:56 م
طلعت يوسف: أحمد الشيخ لديه رغبة الانتقال للمقاصة
احمد الشيخ
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عمرو مصطفى
 

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لمصر المقاصة، أن أحمد الشيخ، لاعب الأهلي لديه رغبة الانتقال لصفوف الفريق الفيومي.

 

وقال طلعت خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ قائم، ووصل لإدارة الفريق، وهم يتحركون بهذا الإتجاه".

 

وأشار: "اللاعب لديه رغبة في الإنتقال، لكن ليس لدي أي تفاصيل أخرى، والحديث عنها لن يكون حاليًا".

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