سفارة سلطنة عمان‎ تحتفل بالعيد الوطنى الـ48 بمشاركة كبار رجال الدولة (صور)

احتفل الدكتور على العيسائى، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بالعيد القومي الـ ٤٨ للسلطنة بمشاركة كبار رجال الدولة بجانب مشاهير الفن والإعلام والسفراء وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان ضمن هؤلاء السفير أسامة نقلي سفير السعودية لدي مصر والدكتور يحي البستاني ورجل الأعمال السوري باسل سماقية العضو المنتدب لمجموعة قطونيل العالمية وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار ومحمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة الأخبار والكاتب الصحفي جمال حسين رئيس تحرير جريدة اخبار المسائي والفنان محمد الصاوي والكاتب الصحفي يوسف ايوب وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو واللواء راضي عبد المعاطي رئيس جهاز حماية المستهلك والخبير السياسي بالبرلمان المصري محي بدراوي والمستشار عاطف زيد والمستشار محمد الغريني والمستشار هشام الشريف الإعلامية سارة خلفية ورجل الأعمال الليبي سعد الأصفر وأحمد شحاتة.

ومن جانب آخر بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان سلطنة عمان، والدكتور علي العيسائي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سلطنة عمان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.