شريف عبد المنعم عن فكرة إلغاء الدوري: "مشاغبة بسيطة من نجم كبير"





أكد كابتن الأهلي السابق شريف عبد المنعم، أن إلغاء الدوري صعب، وأنه لا يستطيع أحد منافسة النادي الأهلي على الدوري.وعقب "عبد المنعم"، خلال حواره لبرنامج "جوه الملعب"، مع عصام شلتوت، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، قائلًا: "إحنا موقعناش، إحنا صحاب الحكاية والكلام ده على مستوى النادي الأهلي".وأضاف أنه لا يوجد أحد يستطيع منافسة النادي الأهلي محليًا، موضحًا أن فكرة إلغاء الدوري كانت مشاغبة بسيطة من نجم كبير.