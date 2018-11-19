الحمام يواصل استعداداته للقاء دمنهور المرتقب (صور)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام استعداداته الجدية لمواجهة ألعاب دمنهور بمنافسات دورى القسم الثانى الخميس القادم بملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة.

وخلال التدريبات حرص مصطفى عبده المدير الفنى للحمام على تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز حتى يكون نقطة انطلاق للفريق واستمرارا لصحوته بعد فوزه خارج الديار في الجولة السابقة علي الأوليمبي بالأسكندرية.

وقرر عبده خوض الفريق مرانه الثلاثاء على ملعب مركز شباب الحمام بدلا من ملعب نادي الحمام.

يذكر أن نادي الحمام يحتل المركز الثاني عشر بالمجموعة برصيد 8 نقاط، جمعهم من فوزين، وتعادلين، وتلقي خمس هزائم.