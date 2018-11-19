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كاسياس عن موقعة كلاسيكو الأرض 2011: كانت حربا بين إسبانيا وكتالونيا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:29 م
كاسياس عن موقعة كلاسيكو الأرض 2011: كانت حربا بين إسبانيا وكتالونيا
كاسياس
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ريهام عبدالمحسن
 

واجه برشلونة وريال مدريد أربع مرات في غضون شهر واحد، عام 2011 في كل من الدوري وفي نهائي كأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وهي تجربة لم تعجب إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق وبورتو الحالي.

 

وأوضح حارس المرمى أنه لم يعجبه طريقة إدخال السياسة إلى كرة القدم في ذلك الوقت.

 

وقال كاسياس في مقابلة مع خورخي فالدانو على فضائية موفيستار سيتم عرضها يوم الأربعاء: "كان جنونا وكان هناك توتر كبير. مع هذه المباريات الأربع، بدا وكأنه كانت هناك حرب سياسية بين كاتالونيا وإسبانيا".

 

واختتم: "أنا فقط من مشجعي ريال مدريد الذي يريد أن يفوز ريال مدريد كما كان طوال حياتي، لكنني لا أذهب إلى هذه الحالات المتطرفة".

 

وأجرى كاسياس وفاليدانو المقابلة في استاد بورتو دراجاو في بورتو الذي تم اختياره كواحد من الملاعب الأربعة لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية.

 

المزيد عن: كاسياس رياضة دوري الامم الاوروبي دوري الأمم الأوروبية خورخي فالدانو اخبار الرياضة
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