طبيب نفسي: الروح المعنوية للمصريين منخفضة.. ومحمد صلاح سبب في العلاج (فيديو)

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن أكثر ما يسبب انخفاض الروح المعنوية عدم تحقيق التوقعات والأمنيات، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية للمصريين منخفضة بعد الثورات وليس مكتئبين.



