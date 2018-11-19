طبيب نفسي: الروح المعنوية للمصريين منخفضة.. ومحمد صلاح سبب في العلاج (فيديو)
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:31 مداليا الحسين
قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، إن أكثر ما يسبب انخفاض الروح المعنوية عدم تحقيق التوقعات والأمنيات، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية للمصريين منخفضة بعد الثورات وليس مكتئبين.
وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، يساهم بشكل غير مباشر في علاج الاكتئاب، معلقًا: "لو بصينا للمصريين وهما بيتفرجوا على محمد صلاح وكمية البهجة والسعادة أما بيحرز الهدف بتقولك إن مفيش اكتئاب".
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