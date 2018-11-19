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البورصة الأمريكية تغلق على تراجع للجلسة الثانية بضغط من أسهم التكنولوجيا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:28 م
البورصة الأمريكية تغلق على تراجع للجلسة الثانية بضغط من أسهم التكنولوجيا
أرشيفية
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وكالات
 
 أغلقت مؤشرات البورصة الأمريكية على تراجع فى ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات مخيبة للطموحات إضافة لخسائر قطاع التكنولوجيا.

وتعرضت البورصة الأمريكية لضغوط قوية بعد أن كشفت بيانات اقتصادية هبوط حاد في ثقة بناة المنازل الجديدة بالولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي مع مخاوف متنامية بشأن القدرة على تحمل التكاليف.

وفي الوقت نفسه، عانت "وول ستريت" من خسائر بقطاع التكنولوجيا، بقيادة سهما شركتي "آبل" و"فيسبوك" بخسائر 4% و5.7% على الترتيب.

ودخلت مجموعة "فانج" الشهيرة والمكونة من أسهم "فيسبوك" و"أمازون" و"آبل" و"نيتفلكس" و"ألفابت المالكة لجوجل"، في منطقة السوق الهابط مع تراجع كل سهم بأكثر من 20% من أعلى مستوى مسجل في عام.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.6% أو ما يوازي 395.8 نقطة إلى 25017.4 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7% ليسجل 2690.7 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بأكثر من 3% أو ما يعادل 219 نقطة ليغلق عند 7028.5 نقطة.

وبحلول الساعة 9:01 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 96.212.
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