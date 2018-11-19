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رحلت في صمت.. من هي شاهيناز طه التي اعتزلت الفن مبكرا؟

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:23 م
رحلت في صمت.. من هي شاهيناز طه التي اعتزلت الفن مبكرا؟
شاهيناز طه
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محمد جمال دسوقي
 

رحلت الفنانة المعتزلة شاهيناز طه قبل يومين، عن عمر ناهز 70 عاما، في هدوء تام،  إذ أعلن خبر الوفاة زوج ابنتها ريهام الديب، كريم سكر عبر حسابه.

ويقدم "الفج الفني" أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة فهي إحدى ممثلات الزمن الجميل، من مواليد عام 1948 لوالد من الطبقة الوسطى يعمل في هيئة البريد، ودخلت المجال الفني عام 1964 عبر فيلم "المارد" وقدمت بعده العديد من الأدوار التي دائما ما كانت تظهر بها في دور الفتاة الأرستقراطية الحاقدة، ولم تستمر شاهيناز طه طويلا في مسيرتها الفنية، وكان آخر أفلامها "آنسات وسيدات" عام 1974، وقدمت شاهيناز خلال مشوارها الفني 19 ً فيلما من بينها: "شاطئ المرح، مجنون جدا، 7 أيام في الجنة، خلي بالك من زوزو"، كما قدمت مسلسلين هما: "لا تطفئ الشمس والأبواب المغلقة".

وقدمت "طه" أيضا مسرحية "مطار الحب" مع يوسف شعبان وعبد المنعم مدبولي، ولديها 3 أبناء وهم ريهام ودينا وشريف الديب. 

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