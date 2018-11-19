المفتي: كل التنظيمات الإرهابية رضعت من أم واحدة وهي "الإخوان"

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن ما يفعله الإرهابيين من تكبير لحظة القتل جريمة كبيرة عقابها كبير عند الله، موضحًا أن القتل كبيرة من الكبائر وليس من المنطقي أن يقتل إرهابي رجلًا ويكبر ويذكر اسم الله".





وأوضح "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن هناك مرصد الإفتاء يتابع عن كثب كل الأفكار والبيانات والمجالات التي تصدر عن داعش ونرد عليها باللغة التي تنشر بها.





وأوضح: "داعش رضع من الإخوان، وكل التنظيمات الإرهابية رضعت من أم واحدة وهي الإخوان التي تريد إقصاء التعليم الأزهري؛ وإنشاء مؤسسات موازية للجيش المصري".



