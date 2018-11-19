"الشبان المسلمين" بالغردقة يحتفل بالمولد النبوي الشريف وسط حضور كبير (صور)

نظم نادي "الشبان المسلمين" بمدينة الغردقة، مساء اليوم الإثنين، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور عدد كبير من أعضاء النادي وأهالي الغردقة، ولفيف من القيادات الشعبية بالمدينة.





وقال أحمد بيشري رئيس نادي الشباب المسلمين، إن الاحتفالية تأتي إحياءً لذكرى ميلاد رسول الإنسانية، الذي جاء برسالة سلام للعالم أجمع.





وأضاف "بيشري"، أنه تم تكريم عدد من الأسر والشباب التابعين للنادي أثناء الاحتفالية؛ دعمًا وتشجيعا لهم خلال تلك الاحتفالية العطرة.