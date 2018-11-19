سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين 19/11/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليسجل في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.





وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.





ووصل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.