دونالد ترامب لعون: ثابتون على دعم أمن وسلامة لبنان

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الإثنين، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال لبنان، وأكد أن بلاده ثابتة في دعمها لازدهار لبنان وأمنه وسلامه.

وأكد الرئيس الأمريكي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، وقوف بلاده الثابت لدعم ازدهار لبنان وأمنه وسلامه، وأشاد بالتقدم الذي تحقق في العام الماضي، بإنجاح الاستحقاق الانتخابي النيابي، ومكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس ترامب في برقيته: "باسم الشعب الأمريكي، أتوجه إلى الشعب اللبناني بأحر التمنيات باحتفالات آمنة وفرحة بالعيد 75 لاستقلال لبنان في 22 نوفمبر".

وأضاف: "إذ نثمّن عالياً الشراكة بين بلدينا ونشيد بالتقدم الكبير الذي حققته حكومتكم خلال العام المنصرم، بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية ناجحة، والثبات في مكافحة الإرهاب، تتطلع الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة الملتزمة الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله السياسي".

يذكر أن 22 نوفمبر يوافق الذكرى 75 لاستقلال لبنان.