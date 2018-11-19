خالد الجندي: خطاب الرئيس في ذكرى المولد النبوي كان عظيمًا

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في المولد النبوي كان عظيمًا، وخطابا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقف وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، يصبان في صالح تجديد الخطاب الديني.



وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن الإمام الأكبر ركز على فهم النص من القرآن والسنة، والرئيس السيسي ركز على تطوير وتفعيل النص.



وتابع: "لو لم نطور الفهم الحقيقي للنص مع الواقع سيسبب الأمر جمود للأمة، لا سبيل من العبور بهذا المأزق الحضاري إلا بتطوير العقل الدعوي، فالنصوص غير قابلة للتطوير والمطلوب تطوير الفهم وفقًا للواقع".



وأكد أن مصر تنفرد بين دول العالم بوجود الأزهر وهيئة كبار العلماء، ولا يجب إنزال العلماء بمنزلة الأنبياء والملائكة، والأمر مشكلة العامة وليس العلماء.