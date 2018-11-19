تفاصيل افتتاح قرية الروضة بشمال سيناء بعد إعادة إعمارها

علق اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على افتتاح قرية الروضة في شمال سيناء بعد إعادة إعمارها، قائلًا: "أكبر انطباع لتضافر الشعب المصري كله، ورسالة بأن الإرهاب لن يكون حاجزًا للتقدم والتنمية".



وأوضح "شعبان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أنهم قاموا بتجهيز وإعادة بناء 300 منزلًا، وأنهم سيساعدوا أبناء الشهداء والأرامل، متابعًا: "نقول لكل ابنة شهيد انتي مش لوحدك إحنا معاكي".



وأضاف أنه سيتم افتتاح قرية الروضة بكل مجالاتها التنموية الجمعة المقبلة، مستكملًا: "نعمل في هذه القرية منذ اليوم الثاني لحادث الروضة".

