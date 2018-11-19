"الأوقاف": قادرون على تحقيق المستهدف من ترشيد المياه

قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة ليست بمنأى عن شئ يحدث في مصر، سواء ترشيد المياه، أو التعديات على الأراضي الزراعية، فجميع مشاكل مصر القومية وزارة الأوقاف هي رأس حربة بها أسوة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الإسرف في المياه منذ 1440 عامًا، حيث (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ).



وتابع، أن وزارة الأوقاف أخذت ترشيد المياه على رأس أولوياتها، ووجهت الأئمة وخطباء المساجد أن يراعوا ذلك في خطب الجمعة، وكذلك اخذت تجربة بالتعاون مع القوات المسلحة لوضع حنفيات ذكية بالمساجد الأكثر ازدحامًا بالسيدة نفسية ويوسف الصحابي في مصر الجديدة لترشيد المياه كتجربة أولى، وبعد 15 يومًا سيتم حساب ما إذا كان الترشيد يتناسب مع حجم الإهدار أم لا يُضيف شئ تمهيدًا لتعميمها، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بتصنيع هذه الصنابير الذكية وتضعها في المساجد.



وشدد، على أن وزارة الأوقاف أقدر على أن تحقق المستهدف من ترشيد المياه.

