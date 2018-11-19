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طريقة تحضير بيتزا بالسبانخ والجبن

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:17 م
طريقة تحضير بيتزا بالسبانخ والجبن
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المقادير
- عجينة البيتزا : 180 gr 
- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة 
- السبانخ : 60 gr (مفروم) 
- جبن موزاريلا : 70 gr 
- جبن البارميزان : 5 gr 
- الزيتون : 10 gr (مقطع) 
- زيت الزيتون : 5 gr 
- ملح : رشّة 
- الفلفل الأسود : رشّة 
- أوريغانو : رشّة 

طريقة التحضير
1. مدي عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق و ضعيها بالصينية المدهونة بالزيت 

2. ادهني العجينة بزيت الزيتون ثم صلصة الطماطم 

3. وزعي السبانخ والزيتون الأسود 

4. انثري الجبن الموزريلا والبارميزان و رشة الارويغانو والفلفل الاسود 

5. ادخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة ثم قطعي البيتزا وقدميها ساخنة
المزيد عن: مكونات طريقة عمل بيتزا الشبانخ الجبن التحضير
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