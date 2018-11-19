طريقة تحضير بيتزا بالسبانخ والجبن
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:17 م
المقادير
- عجينة البيتزا : 180 gr
- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة
- السبانخ : 60 gr (مفروم)
- جبن موزاريلا : 70 gr
- جبن البارميزان : 5 gr
- الزيتون : 10 gr (مقطع)
- زيت الزيتون : 5 gr
- ملح : رشّة
- الفلفل الأسود : رشّة
- أوريغانو : رشّة
طريقة التحضير
1. مدي عجينة البيتزا على سطح مرشوش بالدقيق و ضعيها بالصينية المدهونة بالزيت
2. ادهني العجينة بزيت الزيتون ثم صلصة الطماطم
3. وزعي السبانخ والزيتون الأسود
4. انثري الجبن الموزريلا والبارميزان و رشة الارويغانو والفلفل الاسود
5. ادخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة ثم قطعي البيتزا وقدميها ساخنة