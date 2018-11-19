13 مليار دولار خسائر قطاع التأمين من حرائق الغابات بكاليفورنيا

يتوقع أن تتسبب حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فى خسائر لصناعة التأمين تتراوح بين 9 إلى 13 مليار دولار، وفقاً لتقديرات "أر.إم.إس" لنماذج المخاطر العالمية.





وقالت شركة التحليل ونماذج المخاطر العالمية "أر.إم.إس" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن خسائر قطاع التأمين من حرائق الغابات "كامب" ستتراوح بين 7.5 إلى 10 مليارات دولار.





وأوضح التقرير أن قطاع التأمين سوف يتكبد نحو 1.5 إلى 3 مليارات دولار جراء حرائق الغابات "وولسي".





ويشمل تقدير "أر.إم.إس" الأضرار التي لحقت بالممتلكات والسيارات بما في ذلك الحريق والدخان إضافة لتعطل الأعمال وفقدان المحتويات.





وكان حريق الغابات "كامب وولسي" واحداً من بين 15 حريقاً اندلع في أوائل الشهر الجاري وتسبب في حرق 245 ألف فدان ودمر أكثر من 12 ألف منزل وشركة إضافة إلى قتل 80 شخصاً.