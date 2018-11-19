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مصمم يتخيل شكل الجيل الثاني المستقبلي من "فيراري F40" الشهيرة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 07:11 م
مصمم يتخيل شكل الجيل الثاني المستقبلي من فيراري F40 الشهيرة
فيراري F40
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انتشرت على الإنترنت مؤخرا صور تخيلية لسيارة مستقبلية من فيراري أطلقها سمير ساديكهوف مصمم السيارات المعروف، والتي من خلالها تخيل سمير شكل الجيل الثاني المستقبلي من سيارة فيراري الشهيرة F40.

جدير بالذكر أن F40 أنتجتها فيراري في الفترة من 1987 إلى 1992، وخلال تلك السنوات أنتجت الشركة 1311 نسخة منها، وذلك قبل أن توقف انتاجها بشكل نهائي للتركيز على تطوير وانتاج موديلات أحدث من سيارات الشركة.

وذكر المصمم سمير أنه أراد تكريم سيارة F40 الشهيرة بتصميمه لهذا النموذج التخيلي، والذي منحه بعض الأجزاء الهامة التي تدل على أنه تطوير للسيارة الاصلية مثل مخارج العوادم الثلاثية بكل جانب بمؤخرة السيارة، والسبويلر الخلفي الكبير.

جدير بالذكر أيضا أن سمير ساديكهوف درس تصميم السيارات في أوروبا، ويعتبر من اشهر أعماله تصميم عدد من السيارات الخارقة لشركة رزفاني الأمريكية لتصميم السيارات، ويعمل سمير حاليا كمصمم للسيارات بشركة جينيسيس التابعة لهيونداي.
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