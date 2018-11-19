مصمم يتخيل شكل الجيل الثاني المستقبلي من "فيراري F40" الشهيرة

انتشرت على الإنترنت مؤخرا صور تخيلية لسيارة مستقبلية من فيراري أطلقها سمير ساديكهوف مصمم السيارات المعروف، والتي من خلالها تخيل سمير شكل الجيل الثاني المستقبلي من سيارة فيراري الشهيرة F40.





جدير بالذكر أن F40 أنتجتها فيراري في الفترة من 1987 إلى 1992، وخلال تلك السنوات أنتجت الشركة 1311 نسخة منها، وذلك قبل أن توقف انتاجها بشكل نهائي للتركيز على تطوير وانتاج موديلات أحدث من سيارات الشركة.





وذكر المصمم سمير أنه أراد تكريم سيارة F40 الشهيرة بتصميمه لهذا النموذج التخيلي، والذي منحه بعض الأجزاء الهامة التي تدل على أنه تطوير للسيارة الاصلية مثل مخارج العوادم الثلاثية بكل جانب بمؤخرة السيارة، والسبويلر الخلفي الكبير.



