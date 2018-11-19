تعرفي على فوائد الشاي الأخضر والزنجبيل لإنقاص الوزن

يعد تناول الشاي الاخضر والزنجبيل يسهم بشكل اساسي في تسريع حرق الدهون خاصة دهون البطن، ويمكن تناوله بشكل يومي بالتوازي مع حمية غذائية او نظام غذائي صحي ومتوازن بغرض انقاص الوزن.





لكن ينصح دوما بمراجعة الطبيب المختص قبل اللجوء لهذه الطريقة لاعطاء الرأي السديد حول فاعليتها.





فوائد الشاي الأخضر والزنجبيل للتخسيس

يسهم الشاي الاخضر والزنجبيل في خسارة الوزن بسبب فاعليتهما الكبيرة في تحفيز حرق الدهون ورفع معدل الايض في الجسم. وتناول هذا المزيج معا يسهم في الحصول على نتائج مضاعفة لجهة حرق الدهون والقضاء عليها.





بالنسبة للشاي الاخضر، فهو معروف جدا بقدرته الكبيرة على انقاص الوزن كونها يزيد من عمل الايض والحرق في الجسم بسبب محتواه من مادة البوليفينول التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي، كما يساعد على كبح الشهية وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام.





والشاي الاخضر فعال ايضا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتنظيم نسبة السكر في الدم، حيث ان ارتفاع معدل الانسولين يمكن ان يؤدي لتخزين الدهون في الجسم.





اما الزنجبيل فهو فعال ايضا في خفض نسبة السكر في الدم وتحفيز عمل الايض بنسبة 20% ما يساعد على زيادة حرق الدهون وانقاص الوزن.





وكما الشاي الاخضر، فان الزنجبيل فعال في كبح الشهية وتعزيز الشعور بالشبع فضلا عن رفع حرق السعرات الحرارية من خلال رفع حرارة الجسم. فضلا عن تحكم الزنجبيل بمستويات الكورتيزول المسؤولة عن زيادة الدهون في منطقة البطن.





وبالنسبة للذين يمارسون الرياضة للمساعدة في انقاص الوزن انما يعانون من مشاكل والتهاب المفاصل، يمكنهم تناول الزنجبيل كونه يساعد على تخفيف هذه الالام التي تعيق فرصة الاستمتاع بالرياضة.





كيفية استخدام الشاي الاخضر والزنجبيل لانقاص الوزن





للاستفادة القصوى من الشاي الاخضر والزنجبيل في انقاص الوزن، اليك هذه الطريقة:

قومي بوضع قطعة صغيرة من الزنجبيل او ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، داخل كوب من الماء المغلي واضيفي ملعقة شاي اخضر جاف ثم اتركي المزيج مدة 10 دقائق.



